Son Dakika Haberleri: Volvo Xc40 Elektrikleniyor

Volvo Xc40 Elektrikleniyor

11 dakika önce

CAMEDYA – Volvo, XC40 modelinin tamamen elektrikli versiyonunu yıl sonuna doğru gelecek. Volvo, XC40 modelinin elektrikli versiyonunu yıl sonu getiriyor. Modelin temelini oluşturacak olan CMA platformu aynen kullanılmaya devam edecek. Son yıllarda en güçlü hibrit savunucusu olan marka, artık tamamen elektrikli versiyonlar ile öne çıkacak. İlk hibrit versiyonlar olacak Volvo XC40 ilk olarak hibrit versiyonları...The post Volvo XC40 elektrikleniyor appeared first on Carmedya.

Volvo Xc40 Elektrikleniyor, System.String[]
CAMEDYA - Volvo, XC40 modelinin tamamen elektrikli versiyonunu yıl sonuna doğru gelecek.



Volvo, XC40 modelinin elektrikli versiyonunu yıl sonu
getiriyor. Modelin temelini oluşturacak olan CMA platformu aynen kullanılmaya
devam edecek. Son yıllarda en güçlü hibrit savunucusu olan marka, artık tamamen
elektrikli versiyonlar ile öne çıkacak.



İlk hibrit versiyonlar olacak

Volvo XC40 ilk olarak hibrit versiyonları ile satışa
sunulacak. Bunlardan ilki T5 kodlu 1.5 litre ile birlikte çalışacak olan
elektrikli versiyon. Ek olarak T4 kodlu motorunda elektrikli bir ünite ile
kombine edileceği düşünülüyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:07 

Otomobil
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