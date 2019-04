Volvo Xc40 Elektrikleniyor

Volvo, XC40 modelinin tamamen elektrikli versiyonunu yıl sonuna doğru gelecek. Volvo, XC40 modelinin elektrikli versiyonunu yıl sonu getiriyor. Modelin temelini oluşturacak olan CMA platformu aynen kullanılmaya devam edecek. Son yıllarda en güçlü hibrit savunucusu olan marka, artık tamamen elektrikli versiyonlar ile öne çıkacak. İlk hibrit versiyonlar olacak Volvo XC40 ilk olarak hibrit versiyonları

