Von der Leyen Gensoru Önergesini Geçti

22.01.2026 14:32
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dördüncü gensoru önergesinde güvenoyu aldı, önerge reddedildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hakkında bir yıl içinde verilen 4. gensoru önergesinden de güven tazeleyerek çıktı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) grubunun von der Leyen hakkında verdiği gensoru önergesi oylandı.

Önerge, kabul edilmesi için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşamadı.

En az 361 "evet" oyunun gerekli olduğu oylamada, 390 milletvekili önergeye karşı oy kullanırken, 165 milletvekili destek verdi, 10 milletvekili ise çekimser kaldı.

AP'nin 3. büyük siyasi grubu konumundaki Avrupa'nın Vatanseverleri, önergeyi 14 Ocak'ta sunmuş, gerekçe olarak AB Komisyonunun Güney Amerika ülkeleriyle imzalanan Mercosur ticaret anlaşmasını AP ve ulusal parlamentoları devre dışı bırakarak sonuçlandırdığını savunmuştu. Grup ayrıca, milyonlarca Avrupalı çiftçinin kaygılarının görmezden gelindiğini öne sürmüştü.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Temmuz ve Ekim 2025'te Gazze'ye yönelik tavrı ve ticaret politikalarıyla ilgili verilen 3 ayrı gensoru önergesi oylamasında güven tazelemişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

