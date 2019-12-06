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Vücuttaki lekelere dikkat

6 saat önce

Medikal Estetik Hekimi Doktor Mehmet Akgün, vücuttaki lekeler konusunda uyardı.

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Medikal Estetik Hekimi Doktor Mehmet Akgün, vücuttaki lekeler konusunda uyardı.


Vücudumuzdaki melanosit hücrelerinden oluşan melanin pigmentinin vücutta birikmesi sonucu kahverengi lekeler oluştuğunu anlatan Doktor Mehmet Akgün, "Özellikle yaz aylarında hassas ciltlerde görülür daha çok güneşe maruz kalan açık bölgelerde göğüs sırt yüz kol bacak gibi güneşe açık olan bölgelerde daha çok görmekteyiz. Bu oluşan kahverengi lekelerin büyüklüğüne göre tedavisi planlanır hafif lekelerde kimyasal peeling ilede bir soyma işlemi yaparak sonuç alınır, daha büyük lekelerde ise lazer ile soyma işlemi yapılır. Güneşe hassas olan güneş lekeleri oluşan insanların yaz aylarında güneşlenmemesi özellikle de cilt kanserleri açısından çok önemlidir" dedi.


Doktor Mehmet Akgün, özellikle ergenlik dönemini sivilceli geçirenlerde bu dönemi atlattıktan sonra birde leke probleminin ortaya çıktığını belirterek "Bunun giderilmesi için günümüzde çeşit çeşit yöntemler vardır. Öncelikle sivilce izleri-lekeleri yüzeyselmidir yoksa derinmidir bunu ayırt etmek gerekiyor. Yüzeysel lekelerde ilk olarak bir takım kremlerle tedavi öneriyoruz. A vitamini C vitamini içeren kremler hem lekelerin renginin açılmasını hemde cildin en üstteki ölü tabalarının kat kat uzaklaştırılması sağladığından oldukça etkilidirler. Ancak unutmamak gerekirki sabırlı olmak gerekiyor bu tedaviler en az 3-4 ay süreçleri kapsar.Biraz daha derin lekeler söz konusu ise eğer o zaman kimyasal peelingler veya lazer peelingler gündeme gelmektedir. Son yıllarda franksiyonel lazer dediğimiz yöntemler sivilce izi tedavisinde oldukça önemli yer edinmiştir." Dedi. - ERZURUM

Mehmet Akgün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
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