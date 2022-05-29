Vuslat Derneği 20 ülkede kurban kesimi yapacak - Son Dakika
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Vuslat Derneği 20 ülkede kurban kesimi yapacak

29.05.2022 08:19
Vuslat Derneği 20 ülkede kurban kesimi yapacak

Vuslat Derneği, bu yıl 4 kıtadaki 20 ülkede kurban organizasyonları düzenleyecek.

Vuslat Derneği, bu yıl 4 kıtadaki 20 ülkede kurban organizasyonları düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kurbana kavuşmak ne güzel" sloganıyla bu sene de birçok ülkede gerçekleşecek kurban kesimiyle mazlumlar sevindirilecek.

Türkiye'deki bağışçıların kurbanları 4 kıtadaki 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine ikram edilecek. Organizasyonun yapılacağı ülkelerde, Vuslat Derneği ekiplerince seçilen ve veteriner kontrolünden geçirilerek belirlenen büyükbaş kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nın ilk günü kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Dernek, kurbanların kesilmesiyle bağışçılarını mesaj ve telefonla bilgilendirecek, video kayıtlarını daha sonra ulaştıracak.

Bağışçıların vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanlar, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yetimlere ve ilim talebelerine de dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, Somali'den Nijerya'ya, Sri Lanka'dan Bangladeş'e, Peru'dan Kudüs ve Yemen'e dünyanın dört bir yanında muhtaçları sevindireceklerini dile getirdi.

Hayırseverler kampanyaya "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden veya dernek genel merkezini ziyaret ederek, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla yardım yapabilecek.

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Kaynak: AA

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