Wall Street Journal: Rusya Hafter güçlerini tahkim etti - Son Dakika

Wall Street Journal: Rusya Hafter güçlerini tahkim etti

Rusya'nın, Libya'da isyancı general Halife Hafter'e yardım için kuvvet yolladığı iddia edildi.

Rusya'nın, Libya'da isyancı general Halife Hafter'e yardım için kuvvet yolladığı iddia edildi.

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ABD gazetesi Wall Street Journal'ın Avrupalı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı Londra mahreçli haberine göre, Rusya, Hafter'in geçen hafta Libya'nın en büyük petrol sahasını ele geçirmesine yardım amacıyla paralı asker gönderdi.

Haberde, Suriye'deki bir hava üssü ile Libya arasında son haftalarda düzenli olarak Rus kargo uçaklarının gidip geldiği belirtilirken, ABD'li yetkililere göre bunların asker ve silah taşıdığı kaydedildi.

Rusya'nın mayıs ve haziranda Libya'ya Mig-29 savaş uçakları ile gelişmiş radar sistemleri sevk ettiği iddiası da haberde yer aldı.

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'nin Afrika Kuvvetleri Harekat Başkanı General Bradford Gering, bu uçakların uluslararası hukuka sadık kalmayacak deneyimsiz pilotlarca kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı belirtilen haberde, bu ülkenin daha önce özel askeri şirketlerin Rus hükümetini temsil etmediğini vurguladığı hatırlatıldı.

Hafter'e 100 ton banknot

Wall Street Journal ayrıca, Rusya'nın nisanda Hafter'e, kendisinin bastığı 100 tonu bulan Libya banknotu gönderdiği de iddia edildi. Gazete bu iddiayı Rus gümrük kayıtlarına dayandırdı.

Habere göre Rusya, Trablus'u almakta başarısız olan isyancı generale bir alternatif bulma arayışını da sürdürüyor. Rusya'nın temasta olduğu alternatifler arasında Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan Libya hükümetindeki bazı kıdemli isimler de yer alıyor.

Haberde, Rusya'nın açık ve örtülü desteğini alan Hafter'in lehindeki dalganın, Türkiye'nin askeri danışmanlar ve insansız hava araçlarıyla Libya'ya, BM destekli hükümete destek için girmesiyle tersine döndüğü vurgulandı.

Wall Street Jurnal Gazetesi, Halife Hafter, Libya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:19 Kaynak: AA

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