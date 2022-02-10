Üye Girişi
Washington Post: ABD polisi, 2021'de 1055 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Washington Post: ABD polisi, 2021'de 1055 kişiyi öldürdü

10.02.2022 11:04
Washington Post: ABD polisi, 2021'de 1055 kişiyi öldürdü

NEW ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin raporunda, ülke polisinin 2021'de 1055 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, bunun gazetenin istatistikleri tuttuğu 2015'ten bu yana en yüksek rakam olduğu belirtildi.

NEW ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin raporunda, ülke polisinin 2021'de 1055 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, bunun gazetenin istatistikleri tuttuğu 2015'ten bu yana en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Gazetenin istatistik bilgileri, geçen sene ABD polisinin en az 1055 kişiyi olaylara müdahale sırasında öldürdüğü, bu rakamın 2020'de 1021 ve 2019'da 999 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, 2015'ten bu yana ABD polisinin ölümcül şiddete en fazla 2021'de başvurduğuna, emniyet güçlerinin silahından çıkan kurşunlarla ölen Amerikalı sayısının son 7 yılda arttığına dikkat çekildi.

Özel sektör suç bilimi uzmanı ve veri bilimcisi Andrew Wheeler, son yıllarda halkın ortaya koyduğu tepkiye rağmen polislerin ölümcül şiddete başvurma konusunda "oldukça tutarlı" olduğunu ifade etti.

Polisin öldürdüğü ABD'lilerin yüzde 94'ü erkek

Washington Post'un istatistikleri, 2021'de polis kurşunuyla hayatını kaybedenlerin yüzde 94'ünün erkek, yüzde 85'inin de olay esnasında silahlı olduğunu ortaya koydu.

ABD polisinin son 7 yılda 3 kez 10 yaş altındaki bir çocuğu silahla vurarak öldürdüğüne ve 2021'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 1055 kişiden yaklaşık yüzde 1'inin çocuk yaşta olduğuna işaret edildi.

Minnesota polisinin 2020'de gözaltına alma işlemleri esnasında siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olması sonrası emniyet güçlerine yönelik tepkiler artmış, polislerin eğitilmesi ve davranışlarının kısıtlanması için çeşitli eyaletlerde 400'den fazla yasa tasarısı sunulmuştu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Washington, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Washington Post: ABD polisi, 2021'de 1055 kişiyi öldürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Koronavirüs bitmeden Bill Gates, bir sonraki pandemi için çözüm önerileri sunuyor
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:32:29. #1.13#
SON DAKİKA: Washington Post: ABD polisi, 2021'de 1055 kişiyi öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement