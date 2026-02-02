Web Summit Doha'da Türk Girişimcilerin Yatırımları Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Web Summit Doha'da Türk Girişimcilerin Yatırımları Artıyor

02.02.2026 16:34
Türkiye'den 45 teknoloji girişimi Web Summit'te yer alıyor, yatırım fırsatları değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'den geniş katılımlı bir heyetle Web Summit Katar kapsamında Doha'da bulunduklarını belirterek, Türk teknoloji girişimlerinin bölgedeki yatırım kaynaklarına erişiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Web Summit Doha'da Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'den 45 teknoloji girişiminin yanı sıra yatırımcılar ve girişim ekosisteminin farklı paydaşlarının etkinliğe katıldığını belirtti.

Etkinliğin bu yıl üçüncü kez düzenlendiğini hatırlatan Dağlıoğlu, önceki yıllarda Katar'da teknoloji girişimlerine yönelik yatırım programlarının başlatıldığını, bu kapsamda bölgedeki önemli paydaşlar aracılığıyla teknoloji fonları oluşturulduğunu aktardı.

Söz konusu fonlar sayesinde son üç yılda Türkiye merkezli teknoloji girişimlerinin de yatırım aldığını kaydeden Dağlıoğlu, "Amacımız, Türkiye'deki teknoloji girişimcilerinin hem buradaki yatırım kaynaklarından faydalanması hem de bu coğrafyadaki potansiyel müşterilere ulaşabilmesi. Aynı zamanda küresel rekabeti, müşteri taleplerini ve sektördeki gelişmeleri yerinde görmeleri için önemli bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, yarın akşam Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ev sahipliğinde Katar'daki yatırımcılarla Türk girişimcileri ve ekosistem paydaşlarını bir araya getirecek bir yatırımcı resepsiyonu düzenleneceğini de belirterek, bu buluşmaların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini hedeflediklerini ifade etti.

"Türkiye-Katar yatırımları artarak sürecek"

İki ülke arasındaki yatırım ilişkilerini de değerlendiren Dağlıoğlu, Türkiye ve Katar arasında yatırımcılara ilham veren güçlü bir vizyon ve stratejik bir ilişki bulunduğunu vurguladı.

Bu vizyonun iş ve yatırım dünyasına da yansıdığını dile getiren Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda Katar merkezli şirketlerin Türk şirketlerine farklı sektörlerde ve farklı ülkelerde yatırım yaptığını gördük. Benzer şekilde Türk şirketleri de Katar'da yatırımlarını artırarak buradaki varlıklarını büyütüyor. Önümüzdeki dönemde de yatırımların ve ticaret hacminin artarak devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Web Summıt Katar 2026

Katar'ın başkent Doha'daki, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) düzenlenen organizasyona 175 ülkeden 30 binin üzerinde katılımcı katılıyor. Etkinlikte 700'den fazla yatırımcı, 1500'ün üzerinde girişim, 300'ü aşkın konuşmacı ve 450 medya mensubu yer alıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji ve yatırım zirvelerinden kabul edilen Web Summıt Zirvesinde yapay zekadan, teknoloji jeopolitiğine, yaratıcı ekonomiden sürdürülebilir enerjiye kadar bir çok konu ele alınıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren zirvede, Türk startup teknoloji girişimleri de stant açarak ürün ve hizmetlerini uluslararası platformda tanıtıyor.

