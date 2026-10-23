Wegovy mi Foundayo mu? Zayıflama Haplarında Rekabet - Son Dakika
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Wegovy mi Foundayo mu? Zayıflama Haplarında Rekabet

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Wegovy mi Foundayo mu? Zayıflama Haplarında Rekabet
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Wegovy hap ve Foundayo arasındaki farklar neler? Klinik araştırmalarda kilo kaybı oranları, yan etkiler ve Foundayo'nun Mounjaro ile ilişkisi.

Obezite tedavisinde kullanılan zayıflama hapları arasındaki rekabet hız kazanıyor. Novo Nordisk'in Wegovy hapı ile Eli Lilly'nin yeni ilacı Foundayo, klinik araştırmalardaki kilo kaybı sonuçlarıyla karşılaştırılıyor. Araştırmalar Wegovy lehine bulgular ortaya koyarken, uzmanlar, Foundayo'nun Mounjaro'nun hap versiyonu olmadığına dikkat çekiliyor.

Obezite tedavisinde ağızdan kullanılan GLP-1 ilaçları yeni bir dönemin kapısını araladı. Novo Nordisk'in geliştirdiği Wegovy hap (semaglutid) ile Eli Lilly'nin piyasaya sunduğu Foundayo (orforglipron), zayıflama ilacı pazarında rekabeti artırdı.

Yeni rekabet zayıflama haplarına sıçradı, peki hangisi daha etkili?

Klinik araştırmalar, Wegovy hapın kilo kaybı açısından güçlü sonuçlar ortaya koyduğunu gösteriyor. Ancak ilaçların etkinlikleri ve kullanım özellikleri birbirinden farklılaşıyor.

Klinik araştırmalarda Wegovy hap önde

Bilimsel veriler iki zayıflama ilacı arasında dikkat çekici bir fark ortaya koyuyor. New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan OASIS 4 araştırmasına göre Wegovy hap, 64 haftalık tedavi sonunda ortalama %13,6 kilo kaybı sağladı.

Eli Lilly'nin ATTAIN-1 araştırmasında ise Foundayo'nun etken maddesi orforglipron ile 72 haftada %11,2 kilo kaybı bildirildi.

İki araştırmadaki sonuçlar arasında yaklaşık %21'lik göreli fark bulunuyor. Bununla birlikte çalışmalar farklı sürelerde ve farklı hasta gruplarında gerçekleştirildiği için bu oran doğrudan klinik üstünlük kanıtı olarak değerlendirilmiyor.

ORION araştırmasında Wegovy lehine 3 puanlık fark

Novo Nordisk tarafından Nisan 2026'da açıklanan ORION araştırması da iki molekül arasındaki rekabete ilişkin önemli sonuçlar ortaya koydu.

OASIS 4 ve ATTAIN-1 verilerini inceleyen dolaylı karşılaştırmada Wegovy hapın etken maddesi semaglutid, orforgliprona kıyasla yaklaşık 3 yüzde puan daha fazla kilo kaybıyla ilişkilendirildi. Araştırmada ayrıca orforglipron grubunda mide ve bağırsak kaynaklı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma olasılığının yaklaşık 14 kat yüksek olduğu hesaplandı.

Ancak ORION doğrudan karşılaştırmalı bir klinik deney değil. Üstelik analizde kullanılan orforglipron dozu, Foundayo'nun ABD'de onaylanan en yüksek dozundan farklı. Dolayısıyla sonuçlar bu sınırlamalarla birlikte değerlendirilmeli.

Wegovy hap 5 ayda 3 milyon reçeteyi geçti

Wegovy hap, klinik sonuçlarının yanı sıra satış performansıyla da dikkat çekiyor.

Novo Nordisk'in 7 Haziran 2026 tarihli açıklamasına göre, ABD'de ocak ayında satışa sunulan Wegovy hap, beş ayı biraz aşan sürede 3 milyon reçeteye ulaştı.

Şirket, bu sonucu ABD ilaç pazarının reçete hacmi bakımından en güçlü lansmanlarından biri olarak değerlendirdi. Ağustos ayında açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarında ise toplam reçete sayısının 5 milyonu aştığı bildirildi.

Foundayo, Mounjaro'nun hapı mı?

Foundayo hakkında en fazla merak edilen konulardan biri, ilacın Mounjaro'nun tablet formu olup olmadığı… Foundayo, Mounjaro'nun hap versiyonu değil. Her iki ilaç Eli Lilly tarafından geliştirilse de farklı etken maddeler içeriyor. Foundayo, orforglipron adlı küçük moleküllü bir GLP-1 reseptör agonisti. Mounjaro ise tirzepatid etken maddesini içeriyor ve hem GIP hem de GLP-1 reseptörleri üzerinden etki gösteriyor.

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