Bilim İnsanları Yapay Zekayla Kovid-19'un Nasıl Evrim Geçirebileceğini Araştırdı

WELLİNGTON, 20 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, yapay zeka kullanarak gelecekte ortaya çıkabilecek koronavirüs varyantlarına karşı hazır olmak için Kovid-19 virüsünün nasıl evrim geçirebileceğine ilişkin olasılıkları inceleyecek yüksek teknolojiye sahip bir yöntem geliştirdi. İsviçre'nin Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve Cenevre Üniversitesi gibi kurumlardan uluslararası ortaklarla çalışan Waikato Üniversitesi'nden araştırmacı William Kelton, koronavirüs yüzeyinden proteinler (canlı virüs değil) alarak laboratuvar ortamında proteinde çok sayıda yapay mutasyon yarattı ve bu mutasyonların hangilerinin hücrelere bağlanmaya imkan verdiğini gözlemledi.

Salı günü Cell dergisinden yayımlanan makaleye göre ekip, daha sonraki bir aşamada sürece antikorlar ekleyerek virüsün insan bedeninde uğrayabileceği seleksiyon baskılarının benzerini oluşturdu. Bu protein mühendisliği bilgisini kullanılarak makine öğrenme modelleri geliştirildi ve bu modeller, on milyarlarca olasılık arasından yeni bir varyantın hücrelere ne kadar iyi bağlanabileceği ve antikor bağlanmasından nasıl kaçabileceğini tahmin etmekte kullanıldı. Kelton, bu modelin, yeni varyantların evrim geçirebilecekleri olası yolları tahmin etme konusunda yüksek doğruluğa sahip olduğunu ve gelecekte ortaya çıkabilecek varyantlarla mücadele konusunda yol gösterebileceğini söyledi. Kelton, "Eğer Kovid'in önüne geçebilirsek bu varyantlar daha ortaya çıkmadan ilaç ve antikorlar üretebilir ve onlarla savaşmak üzere çözüm yolları tasarlayabiliriz. Ayrıca mevcut ilaçların, potansiyel varyant gruplarına karşı nasıl bir etki gösterdiği görmek üzere testler yapabiliriz" diye konuştu.