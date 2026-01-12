WePlay'den 86 Öğrenciye Eğitim Desteği - Son Dakika
WePlay'den 86 Öğrenciye Eğitim Desteği

12.01.2026 15:21
WePlay, Türk Eğitim Derneği ile iş birliğiyle 86 ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitimini destekleyecek.

WePlay, 86 öğrencinin hayallerinin peşinden gitmesine destek olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Merkezi Singapur'da bulunan WEJOY PTE. LTD. bünyesinde bulunan sosyal eğlence platformu olan WePlay, Türkiye'nin en köklü ve en saygın eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Derneği (TED) ile birlikte iş birliği yapıyor. İş birliği kapsamında akademik başarısı yüksek ancak maddi imkanları sınırlı olan 86 öğrencinin eğitimine destek sağlanacak.

WePlay Türkiye Pazar Sorumlusu, "TED ile iş birliğini seçmemizin nedeni, yalnızca eğitim alanındaki derin deneyimi ve profesyonelliği değil; aynı zamanda değerlerimizde TED ile yüksek derecede uyum içinde olmamızdır. Eğitim, hayatın sunduğu olasılıkları açan bir anahtardır ve eğitim fırsatlarının eşitliği, her gencin hayallerinin peşinden adil şekilde koşabilmesiyle doğrudan ilgilidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

