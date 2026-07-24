WhatsApp\'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

Yeni nesil çipli T.C. kimlik kartlarında yer alan 6 haneli CAN Kodu, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Uzmanlar, özellikle WhatsApp üzerinden araç kiralama, ev kiralama veya ikinci el alışveriş gibi işlemler sırasında kimlik fotoğrafı paylaşan vatandaşların büyük risk altında olabileceğini belirtti.

TEK BAŞINA RİSKLİ DEĞİL AMA...

CAN Kodunun tek başına kullanılamadığına dikkat çeken uzmanlar, bu kodun kimlik üzerindeki diğer bilgilerle birlikte ele geçirilmesi halinde dijital kimlik doğrulama süreçlerinde kötüye kullanılabileceğini ifade etti. Bu durumun özellikle uzaktan yapılan işlemlerde dolandırıcılık riskini artırdığı vurgulandı.

BANKA HESABI VE TELEFON HATTI AÇILABİLİR

Uzmanlara göre CAN Kodu, bankaların uzaktan müşteri edinme süreçlerinde ve GSM operatörlerinin yeni hat ya da e-SIM başvurularında kimlik doğrulaması amacıyla kullanılıyor. Kimlik bilgileriyle birlikte bu kodu ele geçiren kötü niyetli kişilerin, mağdur adına çeşitli işlemler gerçekleştirmeye çalışabileceği uyarısı yapıldı.

KODU GİZLEMEDEN GÖNDERMEYİN

Siber güvenlik uzmanları, WhatsApp veya benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik fotoğrafı gönderilmesi gerekiyorsa, 6 haneli CAN Kodunun dijital olarak kapatılmasını öneriyor. Böylece kodun üçüncü kişilerin eline geçmesinin önüne geçilebileceği belirtiliyor.

KİMLİĞİNİZİ KAYBEDERSENİZ HEMEN BİLDİRİN

Kimliğin kaybolması halinde ise zaman kaybetmeden Alo 199 Nüfus Çağrı Merkezi'nin aranması veya e-Devlet üzerinden kayıp bildirimi yapılması tavsiye ediliyor. Bu sayede kimlik kartına ait dijital sertifikalar iptal edilerek olası kötüye kullanımın önüne geçilebiliyor.