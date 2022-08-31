Namibya'da Kendi Kendini Yetiştiren Genç Mühendisler Yeni Fırsatlar Peşinde - Son Dakika
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Namibya'da Kendi Kendini Yetiştiren Genç Mühendisler Yeni Fırsatlar Peşinde

31.08.2022 19:42
Namibya'da Kendi Kendini Yetiştiren Genç Mühendisler Yeni Fırsatlar Peşinde

WINDHOEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kunene General Şirketi'nde kendi kendini yetiştirmiş bir mühendis olan Gideon Katjimba, Namibya'nın başkenti Windhoek'te dijital özelliklerle geliştirdiği oyuncak arabaları gösteriyor, 30 Ağustos 2022.

WINDHOEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kunene General Şirketi'nde kendi kendini yetiştirmiş bir mühendis olan Gideon Katjimba, Namibya'nın başkenti Windhoek'te dijital özelliklerle geliştirdiği oyuncak arabaları gösteriyor, 30 Ağustos 2022. Namibya'nın kuzeybatısında bulunan Kunene bölgesinin Opuwo kentindeki genç sokak mühendisleri, robotik teknolojiyi el yapımı oyuncak arabalara entegre ediyor ve böylece yeni iş fırsatları yakalamayı hedefliyorlar. (Fotoğraf: Ndalimpinga Iita/Xinhua)

Namibya'da Kendi Kendini Yetiştiren Genç Mühendisler Yeni Fırsatlar Peşinde

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Kaynak: Xinhua

Windhoek, Namibya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namibya'da Kendi Kendini Yetiştiren Genç Mühendisler Yeni Fırsatlar Peşinde - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Namibya'da Kendi Kendini Yetiştiren Genç Mühendisler Yeni Fırsatlar Peşinde - Son Dakika
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