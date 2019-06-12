Son Dakika Haberleri: Windows 10, Lumia 950 XL'nin Ardından Şimdi de Lumia 950'ye Yüklenebilecek
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Windows 10, Lumia 950 XL'nin Ardından Şimdi de Lumia 950'ye Yüklenebilecek

1 saat önce

Lumia cihazlarda Windows 10 projesi üzerinde çalışan hackerlar, dikkatlerini Lumia 950 XL'den Lumia 950'ye çevirdiler.

Windows 10, Lumia 950 XL'nin Ardından Şimdi de Lumia 950'ye Yüklenebilecek, System.String[]
Lumia 950 XL ile Windows 10 projesinde oldukça önemli bir ilerleme kaydedildi ve projenin arkasındaki hackerlardan Gustave Monce, ilgisini Lumia 950'lere kaydırma kararı aldı. Monce, şu an LTE yonga seti, GPU gibi donanımlara sürücü yükleme üzerine çalışıyor.

"MSM8992, MSM8994'ün iki çekirdek silinmiş hâlidir."

"Talkman'de geriye ne kaldı?

-Proper Core toplanacak (şu an biraz sorun var gibi)

-WLAN (sürücüye başlanmadı)

-Kameralar (XL'den daha az sürücü var)

-Ses (henüz denemedim ancak problem çıkmayacaktır)"

LumiaWOA projesi, şu an Lumia 950 XL için bir aygıt yazılımı durumunda ve bu yazılımı indirip kurmak için WPinternals kullanılabilir ki böylece yükleme işlemi oldukça kolaylaşır. Yazılım, Windows 10 Mobile'ın yerini alacağı için yükleme yapmak isteyen kullanıcıların yedekleme yapması gerekiyor.

Bu yazılımın ilerleyen aşamalarda Lumia 950'ler için de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 08:07 
Microsoft Lumia, Teknoloji
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