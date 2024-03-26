Wolrdcoin\'e Avrupa\'dan ikinci büyük darbe

Kripto

OpenAI'ın kurucusu Sam Altman'ın da desteklediği Worldcoin projesi, Portekiz'de kişisel veri toplama skandalı nedeniyle 90 gün süreyle durduruldu.

300.000'den Fazla Portekizli'nin Biyometrik Verileri Risk Altında

Portekiz veri koruma otoritesi CNPD, vatandaşların kişisel verilerinin korunması konusunda endişeler nedeniyle Sam Altman'ın da desteklediği Worldcoin projesinin kişisel veri toplamasını 90 gün süreyle durdurma kararı aldı. Bu, projenin Avrupa'da karşılaştığı ikinci büyük engel olarak kaydedildi. Worldcoin'e benzer şekilde geçtiğimiz ay İspanya da bir yasak getirmişti.

CNPD'nin açıklamasına göre, 300.000'den fazla Portekizli kullanıcının biyometrik verilerini Worldcoin'e sağlamış olması, acil bir müdahaleyi gerekli kıldı. Worldcoin, projenin tüm yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde hareket ettiğini savunurken, CNPD ile iş birliğine hazır olduğunu ve raporunda ortaya çıkan bazı yeni konuları dikkate alacağını da belirtti.

Kullanıcı gizliliğine yönelik endişeleri gidermek için Worldcoin, "Kişisel Velayet" adını verdiği yeni bir süreç devreye aldı. Bu sistem, kullanıcıların biyometrik verilerinin saklanmasını ve şifrelenmesini gerektirmeyerek, verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Tools for Humanity yöneticisi Tiago Sada, bu yeni düzenlemenin kullanıcılara "iç huzuru" sunacağını savundu.

Worldcoin projesi, insanların gözbebeklerini taratarak oluşturdukları World ID ile kripto para birimi WLD token'ları kazanmalarını sağlıyor. Şu ana kadar 120 ülkede 4,5 milyonu aşkın kişiye ulaşan proje, Avrupa'daki yasal engellere rağmen büyümeye devam ediyor.