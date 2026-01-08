Xinjiang\'da Yeni Enerji Depolama Kapasitesi Artıyor

URUMQİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ileri teknolojili yeni enerji depolama kurulu kapasitesi, 2025 sonu itibarıyla 20,15 milyon kilovata ulaştı.

Bu atılım, Xinjiang'ın ulusal enerji arzında stratejik üs olma çabalarına destek anlamına geliyor. Çin Devlet Elektrik Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Şirketi'nin verilerine göre bölgedeki yeni enerji kurulu kapasitesi 2025 sonu itibarıyla 161 milyon kilovata yükseldi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili ve oynak yapısının yönetilmesinde kritik rol oynayan ileri yeni enerji depolamasında lityum demir fosfat, tam vanadyum akışkan batarya ve volan depolama gibi farklı teknolojileri kullanılıyor.

2025 yılında bu sistemde şarj edilen elektrik miktarı 9,1 milyar kilovat-saat, deşarj edilen elektrik miktarı ise 7,7 milyar kilovat-saat olarak kaydedildi.

Şirketin Hidroelektrik ve Yeni Enerji Departmanı Başkanı Li Guoqing, bu başarının Xinjiang'ın temiz enerji üretim bölgesinden güçlü bir enerji depolama ve dağıtım merkezine hızla geçişini temsil ettiğini ve temiz enerjinin kullanım kalitesini artırdığını ifade etti.