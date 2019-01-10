Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatı Unutulmuyor

Yaban Hayatı Unutulmuyor

1 saat önce

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her mevsim olduğu gibi kış mevsiminde de yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Yaban Hayatı Unutulmuyor, System.String[]
Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her mevsim olduğu gibi kış mevsiminde de yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Yemlerin özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergahı olduğu düşünülen yerlere bırakılmasına dikkat ediliyor.

Bu uygulamaya haftalık periyotlarla devam edilirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu duyarlılığı sayesinde yabani hayvanlar hem doğada yiyecek bulmakta zorlanmıyor hem de yiyecek ararken yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilerek bir nebze olsun uzak tutuluyor. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:08:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatı Unutulmuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]