Yaban Hayatı Unutulmuyor
1 saat önce
Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her mevsim olduğu gibi kış mevsiminde de yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakmaya devam ediyor.
Bayburt
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her mevsim olduğu gibi kış mevsiminde de yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakmaya devam ediyor.
Yemlerin özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergahı olduğu düşünülen yerlere bırakılmasına dikkat ediliyor.
Bu uygulamaya haftalık periyotlarla devam edilirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu duyarlılığı sayesinde yabani hayvanlar hem doğada yiyecek bulmakta zorlanmıyor hem de yiyecek ararken yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilerek bir nebze olsun uzak tutuluyor. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:25 Kaynak: İHA
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