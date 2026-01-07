Yağışlar Çiftçiye Umut Verdi - Son Dakika
Ekonomi

Yağışlar Çiftçiye Umut Verdi

07.01.2026 12:19
Konya Ovası'ndaki son yağışlar, çiftçilerin moralini artırdı ve hububat çıkışını garanti altına aldı.

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesinin yaşandığı Konya Ovası'ndaki son yağışlar, çiftçiyi umutlandırdı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Aralık ayının başında başlayan önce yağmur şeklinde, sonra da yılbaşında kar şeklinde düşen yağışlar çiftçimizin moralini az da olsa düzeltti. Geçen yıla göre İç Anadolu Bölgesi 5 Ocak itibariyle yüzde 30 daha fazla yağış aldı. Bu yağışlar artık İç Anadolu Bölgesi'ndeki hububat çıkışını garanti altına aldı diyebiliriz" dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip, 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan Konya Ovası'nda geçtiğimiz aralık ayında son yağmur ve kar yağışı, çiftçiye umut oldu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, son 2 yıldır yağış oranlarının düştüğünü bu nedenle de tarımsal üretimin düştüğünü, ancak son zamanlarda ovanın aldığı yağışın hububat çıkışlarını garantilediğini ifade etti. Soylu, "2025 yılının sonbaharıyla ekim ayı tarım sezonu başladı. Ekim ve kasım ayları oldukça kuru ve yağışsız geçti ama aralık ayının başında başlayan önce yağmur şeklinde sonra da yılbaşında kar şeklinde düşen yağışlar çiftçimizin moralini az da olsa düzeltti. Yeter mi? Yetmez. Çünkü hala baktığımız zaman geçen yıllara göre hala yağış anlamında eksi seviyedeyiz. Ama bir sevindirici taraf var, geçen yıl kurak bir periyottu. Geçen yıla göre İç Anadolu Bölgesi 5 Ocak itibariyle yüzde 30 daha fazla yağış aldı. Bu yağışlar artık İç Anadolu bölgesindeki hububat çıkışını garanti altına aldı diyebiliriz" dedi.

'GELECEK YAĞIŞLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Önümüzdeki aylarda bölgenin alacağı yağışların önemine dikkat çeken Soylu şöyle dedi:

"Şu an hava soğuk, toprak soğuk. Önümüzdeki günlerde havalar ısınınca toprak yeterince nemli olduğu için bu nemle beraber bu tohumlar çimlenip toprak yüzeyine çıkacak. Tarımsal üretimde sadece çıkış yeterli kalmıyor. Bunun devamı gelmesi lazım. Mart, nisan, mayıs yağışlarının da yeterli düştüğü takdirde özellikle ülkemizin en temel gıdası olan buğday yönüyle de iyi bir sezon yakalayabiliriz. Sadece buğday, arpa için değil, baharlık ürünler için de bu yağışlar son derece önemli. Çiftçilerimiz ilkbaharda baharlık ürünler mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, patates çok sayıda farklı fasulye gibi ürünleri ekecekler. Bu ürünlerin çıkışı için de su lazım. Eğer toprakta yeterli nem olmazsa sulama yapılmak zorunda. Eğer yağışlarımız devam eder, çiftçilerimizde ek bir masraf yapmadan ilave bir sulama yapmadan baharlık ürünlerin de çıkışını sağlayabilir. Hem de toprak doygunluğunu sağladığı için geçmiş yıllara göre daha az su sulama yaparak üretim yapma şansına sahip oluruz."

Kaynak: DHA

