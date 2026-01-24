Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Şok Zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Şok Zafer

24.01.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağız Kaan Erdoğmuş, Tata Steel Turnuvası'nda dünya 5.si Erigaisi'yi yenerek dikkat çekti.

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Tata Steel Satranç Turnuvası'nda karşılaştığı dünya sıralamasının 5. basamağındaki Hint Arjun Erigaisi'yi mağlup etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen organizasyonda 7. tur tamamlandı.

Ustalar kategorisinde mücadele eden 14 yaşındaki dünya 56 numarası Yağız Kaan, satranç dünyasının önde gelen isimlerinden Erigaisi'yi yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Puanını 4'e yükselten Yağız Kaan, 14 GM'nin yer aldığı ustalar kategorisinde 4. sıraya yerleşti.

Satranç takviminin prestijli organizasyonlarından 2026 Tata Steel Turnuvası, 1 Şubat'taki 13. maçlarla sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Dünya, Tata, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Şok Zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 00:40:47. #7.11#
SON DAKİKA: Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Şok Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.