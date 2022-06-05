Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi - Son Dakika
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Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi

05.06.2022 14:17
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta zemin kattaki evlerinin su basması nedeniyle yaşamını yitiren bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın (55) cenazesi toprağa verildi.

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta zemin kattaki evlerinin su basması nedeniyle yaşamını yitiren bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın (55) cenazesi toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan anne Fatma Doğtaş'ın (74) durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Aydınlıkevler Mahallesi Umut sokaktaki 4 katlı binanın zemin katını su bastı. İhbarla gelen ekipler tarafından kontrol edilen evde oturan bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan anne, taburcu edildi.

Vesile Doğtaş için bugün öğle vakti Ulu Camii'de tören düzenlendi. Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vesile Doğtaş'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Vesile Doğtaş'ın cansız bedeni Asri Mezarlığa defnedildi.VALİDEN AÇIKLAMA

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, "Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Burdur merkezde 30 hane ve Çendik mevkiinde bir düğün salonu su baskınından dolayı etkilendi. Baskından etkilenen vatandaşlarımız için yer temininde bulunduk. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. 25 iş makinesi ve 77 personel olarak çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi
YORUMLAR
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Su baskınında hayatını kaybeden engelli kadınla ilgili acı detay! Yeni evine 2 hafta sonra taşınacaktı Su baskınında hayatını kaybeden engelli kadınla ilgili acı detay! Yeni evine 2 hafta sonra taşınacaktı Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu
Kaynak: DHA

Burdur, Umut, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi - Son Dakika

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