Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

Haberin Videosunu İzleyin
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı
12.01.2026 20:41  Güncelleme: 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı
Haber Videosu

Sağanak yağmur altında sırılsıklam olan seyyar satıcı, bir kişi "Dikkat et hasta olacaksın" deyince öfke patlaması yaşadı. Annesini suçlayan adam, "Annem zengin biriyle evlenmemiş ki" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışa rağmen satış yapmaya devam eden bir seyyar satıcı, kendisini "Dikkat et, hasta olacaksın" diyerek uyaran bir vatandaşa sert tepki gösterdi.

"ANNEM ZENGİN BİRİYLE EVLENMEMİŞ Kİ"

Islanmasına rağmen tezgahının başından ayrılamayan satıcı, yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Öfkesini gizleyemeyen adam, annesini suçladı. "Annem zengin biriyle evlenmemiş ki, fakirle evlenmiş" diyerek tepki gösterdi.

Sağanak Yağmur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mgwj2xgmj8 mgwj2xgmj8:
    eskiiiiiii 2 0 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    rahatsız 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:24:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.