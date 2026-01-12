İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışa rağmen satış yapmaya devam eden bir seyyar satıcı, kendisini "Dikkat et, hasta olacaksın" diyerek uyaran bir vatandaşa sert tepki gösterdi.
Islanmasına rağmen tezgahının başından ayrılamayan satıcı, yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Öfkesini gizleyemeyen adam, annesini suçladı. "Annem zengin biriyle evlenmemiş ki, fakirle evlenmiş" diyerek tepki gösterdi.
Son Dakika › Yaşam › Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı - Son Dakika
