Yahşihan'da anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi - Son Dakika
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Yahşihan'da anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi

04.03.2022 15:04
Yahşihan'da anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekiplerince 3-6 yaş grubu çocuklara, yangın ve deprem gibi felaketlere karşı neler yapılacağı konusunda bilgi verildi.

İtfaiye binasında düzenlenen seminerin ardından bahçede gerçekleştirilen tatbikatla öğrencilere yapmaları gerekenler uygulamalı gösterildi, deprem sırasında uygulanacak "çök-kapan-tutun" taktiği anlatıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Çocuklarımız ülkemizin istikbali. Onların her alanda bilgilendirilmesi hepimizin görevidir. Üzerimize düşeni, dün olduğu gibi bugünde yapacağız. Depremden korunmanın yolu bilinçlenmek ve önlem almaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri, eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı dağıttı.

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Deprem Haftası, Kırıkkale, Deprem, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan'da anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi - Son Dakika


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