Yahudi Terörü Batı Şeria'da Artıyor

09.02.2026 16:09
2026'dan beri Batı Şeria'da İsraillilerin saldırıları artarken, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail devlet televizyonunun verilerine göre, 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarken, çok sayıda Filistinli yaralandı ve kundaklama vakaları kayda geçti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, güvenlik verilerine dayandırdığı haberde, 2026'nın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da "Yahudi terörü" olarak nitelendirilen saldırılarda artış yaşandığı belirtildi.

Söz konusu verilerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 22 Filistinlinin yaralandığı, buna karşılık İsrail'in "Filistinli şiddeti" olarak tanımladığı olaylarda ise 7 İsraillinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Filistinlilere ait bina ve araçlara yönelik 11 kundaklama vakasının kayıtlara geçtiği aktarıldı.

İsrail polisinin geçen hafta 2025 yılına ilişkin yıllık özet raporunu sunduğuna işaret edilen haberde, bu raporda şiddeti körüklediği ve kışkırtıcılık yaptığı şüphesiyle İsrailli 13 kişinin tespit edildiği ve bu kişilerin bölgeden uzaklaştırılması için askeri bölge komutanından talepte bulunulduğu kaydedildi.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşandığı uyarısında bulunuyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı ve iki yıl süren saldırıların ardından, Batı Şeria'da da öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığı belirtiliyor.

Bu süreçte, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

