Yaka Köyü Muhtarı\'ndan Ziyaret

DÜZCE (İHA) – Yaka Köyü Muhtarı Nurettin Karaahmet ve köy azaları, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yaka Köyü'nün mevcut durumu ele alınarak köyün öncelikli talep ve ihtiyaçları İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a aktarıldı. Altyapı, yol ve diğer hizmetlere ilişkin konuların gündeme geldiği görüşmede, çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köylerin ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Görüşme, iyi niyet temennileriyle sona erdi. - DÜZCE