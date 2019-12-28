Yakalanan terörist AK Parti Karayazı Meclis Üyesinin katili çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan terörist AK Parti Karayazı Meclis Üyesinin katili çıktı - Son Dakika

Yakalanan terörist AK Parti Karayazı Meclis Üyesinin katili çıktı

6 saat önce

Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 teröristten birinin, Erzurum AK Parti Karayazı Meclis Üyesi ve yeğeninin katili olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan terörist AK Parti Karayazı Meclis Üyesinin katili çıktı, System.String[]

Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 teröristten birinin, Erzurum AK Parti Karayazı Meclis Üyesi ve yeğeninin katili olduğu ortaya çıktı.


Ağrı Jandarma Komutanlığınca, Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyonda 'Alişer' kod adlı Yücel Kandemir isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubunun da aralarında bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın meydana geldiği yerde bulunan sığınak içerisinde Yücel Kandemir isimli teröristten elde edilen biyolojik deliller, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.


Söz konusu deliller üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; 18 Haziran 2019 tarihinde Erzurum'un Karayazı ilçesi Anıtlı Mahallesi'nde AK Parti Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayında, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller ile Tutak ilçesi, Soğukpınar köyünde sığınak içerisinde ve Yücel Kandemir isimli bölücü terör örgütü mensubundan elde edilen biyolojik deliller birbiriyle örtüştü. Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayı faillerinden birisinin de, 6 Aralık 2019 tarihinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Tutak ilçesi, Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen Yücel Kandemir isimli bölücü terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. - AĞRI

Karayazı, AK Parti, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:43 Kaynak: İHA
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