Son Dakika Haberleri: Yakıt yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yakıt yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Yakıt yüklü tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, yüklü bulunan yakıt ise yola saçıldı.

Yakıt yüklü tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, yüklü bulunan yakıt ise yola saçıldı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Güzelkent Villaları yakınlarında meydana geldi. Virajı alamayan yakıt yüklü 21 FZ 467 plakalı tırın devrilmesi sonucu sıkışan şoför ve yanındaki bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yola saçılan yakıt için özel önlemler alan itfaiye ekipleri, olası bir yangın için soğutma çalışması yaptı. - VAN

Edremit, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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