Yakova\'da Fabrika Yangını

Kosova'nın batısındaki Yakova şehrindeki bir fabrikada yangın meydana geldi.

Kosova Polisinin açıklamasına göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Yakova'daki bir fabrikada yangın çıktı.

Yakova İtfaiyesi yetkilileri de yangın ihbarı almalarından hemen sonra ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, yangının büyük çaplı olması nedeniyle diğer belediyelerin itfaiye birimlerinden de takviye istendiğini aktardı.

Kosovalı yetkililer, durumun ve meydana gelen hasarın tam değerlendirmesinin, yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığını kaydetti.