Yakutiye'de yoğun kar mesaisi - Son Dakika

Yakutiye'de yoğun kar mesaisi

ERZURUM Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, vardiyalı sistemle karla mücadele çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadele mesaisine hız kesmeden sürdüren Fen İşleri Ekipleri, buzlanan yollara da tuz serpme işlemi uygulayarak kazaları önlemeye çalışıyor.

Üç vardiya halinde greyder, kepçe, eder, kamyon ve tuzlama araçlarıyla ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklarda kar temizliğini sürdüreceklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak hem ana arterlerin hem de ara cadde ve sokakların kardan temizlenmesi için mesai harcadıklarını kaydetti, Uçar, buzlanma ve çatılardan sarkan buz sarkıtlarının düşme tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, dikkatli olmalarını istedi.