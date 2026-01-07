Yalçın Ata Yeniden Başkan Seçildi

İzmir Ayakkabı, Deri Giyim ve Aksesuar Eşyası İmalatçıları, Satıcıları, Tamircileri Odası Başkanı Yalçın Ata, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Ata ile Erkan Akın'ın listesi yarıştı.

Seçimde 586 oy kullanıldı. Oyların 431'ini Ata, 155'ini Akın aldı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı da olan Yalçın Ata, ailesinin yıllardır ayakkabıcılık mesleğini yürüttüğünü söyleyerek, üyelere teşekkür etti.