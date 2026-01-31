Yalçın Koşukavak: '87. dakikada penaltıyla mağlup olmak üzücü' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yalçın Koşukavak: '87. dakikada penaltıyla mağlup olmak üzücü'

Yalçın Koşukavak: \'87. dakikada penaltıyla mağlup olmak üzücü\'
31.01.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiörengücü teknik direktörü Koşukavak, Çorum FK'ya penaltıyla mağlup olmaktan üzüntü duydu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından, "87. dakikada penaltı golüyle mağlup olmak, bu kadar iyi mücadele edince beni biraz üzdü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro kalitesi çok yüksek olan bir takıma 87. dakikadaki penaltı gölüyle mağlup olmanın kendisini üzdüğünü ifade etti. Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Koşukavak, hakemlerin karar verirken zemin kayganlığına dikkat etmemesine de tepki gösterdi.

"Bir puan hak etmiştik"

İlk yarı skoru bulmaya çok yakın bir oyun oynadıklarını ifade eden Koşukavak, "İkinci yarı daha duygusal, daha ön doğru hareket eden bir Çorum'la geçiş hücumlarıyla skoru alabilirdik. Tabii 87. dakikada böyle bir penaltı golüyle mağlup olmak, bu kadar iyi mücadele edince beni biraz üzdü. Bu mücadelenin hakkı buradan bir puan almaktı. Çünkü rakibin ikinci yarı topa sahip olması biraz biraz daha fazla ama bize bir üretkenlik sağlayamadı. Bu kaliteli oyuncularla maç öncesinde beklentilerimin altındaydı, bizi daha fazla baskı altına alacaklarını düşündüm. Ama öyle bir oyun olmadı, bir puanı 87. dakikada penaltıyla bırakmak bizim gibi küçük bütçeli bir takım için üzücü açıkçası. Oyuncularımın emeğine üzüldüm. Hakemler konusuna gelince de söylüyoruz da bir şey olduğu yok. Zemin kaygan, biraz futbolu bilmek gerekiyor. Pozisyona yorum getirirken topun kaydığı, oyuncunun topu kontrol edemediği anlara yorum getirmek gerekiyor. Böyle kuralları ilkokul çocuğu gibi öğrenip böyle şeyler yapılmamalı. Penaltı için demiyorum. Penaltıyı görmedim ama oyuncularım da bir tepki göstermediğine göre penaltı olabilir. Ben oyunun genelinden bahsediyorum. Takımımın oyundan memnunum. Çorum'un iki oyuncusu bizim takımımızın maliyetidir. Üzüldüm. Bir puan hak etmiştik. Çorumspor'a bundan sonraki başarılarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yalçın Koşukavak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak: '87. dakikada penaltıyla mağlup olmak üzücü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:37:48. #7.11#
SON DAKİKA: Yalçın Koşukavak: '87. dakikada penaltıyla mağlup olmak üzücü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.