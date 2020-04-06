Yalıhüyük'de kontrolsüz yollar kapatıldı - Son Dakika

Çin'de başlayıp dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için Yalıhüyük'de önlemler alınmaya devam ediliyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçenin kontrolsüz olan alternatif yollarını kaya ve toprak döktürterek kapattırdı.

Başkan Koçer, salgın nedeniyle Yalıhüyük Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ve asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasaklanmıştı. İlçemizde Konya- Antalya yolu Gölcük yayla yolu güzergahında alınan tedbirlerimiz var. Ayrıca ilçemize tali girişlerimiz var. Bu tali yolları da toprak dökerek kapattık." dedi.



Yalıhüyük'te sebze pazarında da önlemler aldıklarını belirten Koçer, "Pazar yerimizde sosyal mesafe kuralını aralıksız takip ediyoruz. Pazar girişinde ekiplerimiz maskesi olmayanlara maske dağıtıyor. Denetimlerimiz ve dezenfektan çalışmalarımız aralıksız sürüyor." şeklinde konuştu.