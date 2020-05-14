Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek, ürünlerin hayırlı olmasını diledi.



Çiftçiye yönelik yatırımlar ve destekleyici çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Kaymakam Kılınç, "Çiftçilerimizin büyük emek verdiği tarım ve gıda üretimi, hayatımızın sürdürülebilmesi için en temel ve vazgeçilmez unsurlardan biridir. Her türlü zorluğa rağmen geçimlerini topraktan sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Koçer de çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Sıcağın karşısında zor şartlarda bu kutsal görevi üstlenen çiftçilerimizin emeği bereketli olsun, Belediye olarak her zaman yanlarındayız." diye konuştu.