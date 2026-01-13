Yalnız Kadın Evinde Ölü Bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Karahasanlar köyünde yaşayan H.T. evinde hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenen H.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
