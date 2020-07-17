Yalnız yaşayan hasta adama Milletvekili Gülpınar sahip çıktı - Son Dakika

Yalnız yaşayan hasta adama Milletvekili Gülpınar sahip çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 yıldır ailesinden ayrı yaşayan yaşlı ve hasta adama, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar sahip çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 yıldır ailesinden ayrı yaşayan yaşlı ve hasta adama, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar sahip çıktı.

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Siverek Bağlar Mahallesi'nde 12 yıldır ailesinden ayrı yaşayan prostat kanseri hastası 68 yaşındaki Sefer Tektaş'a, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar sahip çıktı.


Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda Siverek Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Karakaş ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İhsan Konacak, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek, Milletvekili Gülpınar'ın selamlarını iletti. Gülpınar'ın Sefer Tektaş'ın durumunu öğrenir öğrenmez konuyu yakından takip ettiğini belirten Siverek Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Karakaş, "Biz bugün buraya Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda geldik. Sefer amcanın durumunu yerinde inceledik ve gördük, hem maddi sıkıntıları ve hem de rahatsızlığı var, bizde bu sorunlarını gidermek ve yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Hastalığı konusunda da hastaneyle görüştük, gerekirse ya Şanlıurfa yada Diyarbakır'a götürüp tetkiklerini tekrardan yapıp gerekli tedavisinin yapılması için gerekenleri yapacağız" dedi


Milletvekili Kasım Gülpınar'a kendisiyle ilgilendiği için çok teşekkür eden Sefer Tektaş, "Milletvekilimiz hastalığımı duyar duymaz hemen arkadaşları yollamış ve gidin ilgilenin demiş, kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Gülpınar ailesi çok iyi bir ailedir, her zaman garibanların yanında olmuştur" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yalnız yaşayan hasta adama Milletvekili Gülpınar sahip çıktı - Son Dakika
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