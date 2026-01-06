Yalova 112 İstatistikleri ve Asılsız Çağrılar

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muharrem Bukan, merkezin 2025 yılı faaliyetleri ve çağrı istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bukan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Yalova genelinde hayati bir görev üstlendiğini, ancak asılsız ve bilinçsiz aramaların sistemi olumsuz etkilediğini söyledi.

2025 yılı içerisinde Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 358 bin 348 çağrı ulaştığını belirten Bukan, bu çağrıların 180 bin 434'üne anında ve etkin şekilde müdahale edildiğini ifade etti. Müdahale edilen çağrıların 97 bin 897'sinin sağlık, 77 bin 075'inin emniyet, 26 bin 061'inin jandarma, 9 bin 134'ünün itfaiye ve 1 bin 201'inin orman birimlerine yönlendirildiği bildirildi. Çağrı karşılama personelinin ortalama reaksiyon süresinin 2,66 saniye olduğunu aktaran Bukan, acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Bu verilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kamu güvenliği ve acil müdahale açısından kritik bir rol üstlendiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Asılsız ve gereksiz çağrıların ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Bukan, 2025 yılı içerisinde 112'yi gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye toplam 25 bin 792 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bu çerçevedeaç sekiz kişiye 2 bin 849 TL, iki kişiye ise bin 500 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Gereksiz aramaların ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin gerçek vakalara ulaşmasını geciktirdiğini ifade eden Bukan, vatandaşları 112'yi yalnızca gerçek acil durumlarda aramaları konusunda uyardı. Bukan, 2026 yılı itibarıyla da asılsız ihbarlara yönelik idari para cezalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu hatırlatan Bukan, "112 bir telefon numarasından ibaret değildir, hayat kurtaran bir hattır. Bilinçli kullanım hepimizin sorumluluğudur" dedi. - YALOVA