Yalova 112 İstatistikleri ve Asılsız Çağrılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yalova 112 İstatistikleri ve Asılsız Çağrılar

Yalova 112 İstatistikleri ve Asılsız Çağrılar
06.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025'te 358 bin çağrı aldı, asılsız aramalar sorun yaratıyor.

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muharrem Bukan, merkezin 2025 yılı faaliyetleri ve çağrı istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bukan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Yalova genelinde hayati bir görev üstlendiğini, ancak asılsız ve bilinçsiz aramaların sistemi olumsuz etkilediğini söyledi.

2025 yılı içerisinde Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 358 bin 348 çağrı ulaştığını belirten Bukan, bu çağrıların 180 bin 434'üne anında ve etkin şekilde müdahale edildiğini ifade etti. Müdahale edilen çağrıların 97 bin 897'sinin sağlık, 77 bin 075'inin emniyet, 26 bin 061'inin jandarma, 9 bin 134'ünün itfaiye ve 1 bin 201'inin orman birimlerine yönlendirildiği bildirildi. Çağrı karşılama personelinin ortalama reaksiyon süresinin 2,66 saniye olduğunu aktaran Bukan, acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Bu verilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kamu güvenliği ve acil müdahale açısından kritik bir rol üstlendiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Asılsız ve gereksiz çağrıların ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Bukan, 2025 yılı içerisinde 112'yi gereksiz yere meşgul eden 10 kişiye toplam 25 bin 792 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bu çerçevedeaç sekiz kişiye 2 bin 849 TL, iki kişiye ise bin 500 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Gereksiz aramaların ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin gerçek vakalara ulaşmasını geciktirdiğini ifade eden Bukan, vatandaşları 112'yi yalnızca gerçek acil durumlarda aramaları konusunda uyardı. Bukan, 2026 yılı itibarıyla da asılsız ihbarlara yönelik idari para cezalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu hatırlatan Bukan, "112 bir telefon numarasından ibaret değildir, hayat kurtaran bir hattır. Bilinçli kullanım hepimizin sorumluluğudur" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova 112 İstatistikleri ve Asılsız Çağrılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçtaki ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçtaki ikinci gol geldi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:17:09. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova 112 İstatistikleri ve Asılsız Çağrılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.