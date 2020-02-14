Yalova Belediye Başkanı Salman'dan zimmetine para geçiren personelle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediye Başkanı Salman'dan zimmetine para geçiren personelle ilgili açıklama - Son Dakika

Yalova Belediye Başkanı Salman'dan zimmetine para geçiren personelle ilgili açıklama

6 saat önce

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediyede bir personelin zimmetine para geçirmesinin ardından açıklama yaptı.

Yalova Belediye Başkanı Salman'dan zimmetine para geçiren personelle ilgili açıklama, System.String[]

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediyede bir personelin zimmetine para geçirmesinin ardından açıklama yaptı. Salman, toplamda 1 milyon 428 bin liranın zimmete geçirildiğini, adli sürecin devam ettiğini söyledi.


Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü personeli R.E'nin zimmetine para geçirdiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, bir dolandırıcılık olayı olduğunu ve olayla ilgili açıklama yapma gereği doğduğunu söyledi. "Yalova Belediyesinde görev yapan insanların zan altında bırakılması beni bu açıklamayı yapmaya zorunlu bıraktı" diyen Salman, adli sürecin devam ettiğini belirtti. Salman, "Bahsedilen yolsuzluğun bahsedildiği gibi 22 milyon TL olması mümkün değildir. 2001 yılından beri Yalova Belediyesinde görev yapan, Mali İşler Müdürlüğünde çalışan, harcama yetkilisi bir personelin Sayıştay'ın uzman denetçilerinin dahi tespit edemeyeceği bir profesyonellikle, kaldı ki bu denetçiler 6 ayda bir belediyemizi denetlemektedirler. Bu personel profesyonel bir yöntemle evrak üzerinden sahtecilik yaparak 2018 yılının Nisan ayından 2020 yılının 23 Ocak tarihine kadar bu güne kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği toplamda 1 milyon 428 bin TL olan 41 kez zimmetine para geçirerek Yalova Belediyesini dolandırmıştır. Bu konunun siyasi malzeme yapılması ve mensubu olduğum CHP'ye mal edilmesi son derece manidardır. Olayın bu boyutu da vardır. Ancak benim için idari ve hukuki boyutu önce gelmektedir. Çünkü bu olayın aslı açık ve nettir. Bu işleri tespit eden yine mali işlerdeki bir personelimizdir" dedi.


Bu konuda kendisine bilgi verildiği anda idari soruşturma başlattıklarını söyleyen Salman, "Ardından da gerek emniyet ve gerekse Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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