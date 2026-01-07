Yalova'da Avukata Silahlı Saldırı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."