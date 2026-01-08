Yalova\'da Kuvvetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Yalova-Armutlu NATO kara yolu kenarındaki, Atakent Mahallesi'nde bulunan Gülkent İlkokulunun bahçesindeki bazı ağaçlar, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Üzerine ağaç devrilen bir araçta da hasar oluştu.
