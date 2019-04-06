Son Dakika Haberleri: Yalova'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Yalova'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Yalova'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yalova'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Yalova'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen S.S.Y. (32), B.B. (33), H.İ. (29) ve A.B. (25) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheli H.İ, S.S.Y. ve B.B'yi silahla yaraladıktan sonra A.B. ile kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan zanlılar H.İ. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:51 Kaynak: AA

Fatih, Bahçelievler Mahallesi, Yalova, Güncel
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