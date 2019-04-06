Yalova'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Yalova'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yalova
'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi Fatih
Caddesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen S.S.Y. (32), B.B. (33), H.İ. (29) ve A.B. (25) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Şüpheli H.İ, S.S.Y. ve B.B'yi silahla yaraladıktan sonra A.B. ile kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan zanlılar H.İ. ve A.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:51 Kaynak: AA
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