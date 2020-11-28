Yalova'da bir otelde çıkan yangının söndürülmesinin ardından çatı katına çıkan görevliler bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Cengiz Koçal Caddesi'nde sabah saatlerinde bir otelin üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden yaklaşık 8 saat sonra çatı katına çıkan otel görevlileri, otel müşterisi Kadir Yavuz'un (45) cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otelde inceleme yaptı.

Dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Yavuz'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.