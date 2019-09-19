Yalova Kent Müzesine 8 ayda 18 bin 591 ziyaretçi

Yalova Kent Müzesini yılın 8 ayında 18 bin 591 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, müzede ocak-ağustos döneminde en fazla yoğunluğun 7 bin 116 kişinin geldiği mayıs ayında gerçekleştiği, 8 ayda 21 serginin açıldığı kaydedildi.

Kent Müzesine ilginin her geçen gün arttığı vurgulanan açıklamada, "Yalova Belediyesi etkinliklerinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlar ile kişisel yapılan organizasyonlara da destek veren Kent Müzesini 2018 yılında 13 bin 587 kişi ziyaret ederken bu sayı 2019 yılının ağustos ayı itibarıyla 18 bin 591 kişiye ulaştı. Kent Müzesini gezenler arasında 378 yabancı uyruklu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.