Yalova Süper Amatör Küme'de İlk Yarıyı Çınarcık Belediyespor Lider Bitirdi

2018-2019 futbol sezonunda Yalova
Süper Amatör Küme'de 7 haftalık ilk yarı maratonu tamamladı. Oynadığı karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan 19 puan toplayan Çınarcık
Belediyespor devre arasına lider girdi.
Sarı siyahlı ekibi 1 puan gerisinde olan Yalovaspor
18 puanla takip etti. Üçüncü sırada ise 12 puanı bulunan Tavşanlı
Belediyespor yer aldı. 9'ar puanlı Çiftlikköy
Belediyespor ve Teşvikiye
Belediyespor dört ve beşinci sıraları alırken, 6 puanlı Hersekspor altıncı, 5 puanlı Sultaniyespor ise yedinci basamakta kendine yer buldu. Bu sezon ilk kez Yalova Süper Amatör Küme'de mücadele eden Gökçederespor ise ilk yarı maratonunda puan alamazken son sırada yer aldı.
Yalova Süper Amatör Küme'de 7. hafta toplu skorları ise şöyle oluştu: Gökçederespor-Çınarcık Belediyespor (1-6), Yalovaspor-Teşvikiye Belediyespor (4-2),Tavşanlı Belediyespor-Hersekspor (2-0), Çiftlikköy Belediyespor-Sultaniyespor (1-0). - YALOVA