Yalova'ya atanan Vali Usta, törenle kente veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yalova'ya atanan Vali Usta, törenle kente veda etti

19.01.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, düzenlenen törenle kente veda etti.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, düzenlenen törenle kente veda etti.

Yalova Valiliği'ne atanan Vali Ahmet Hamdi Usta, valilik bahçesinde düzenlenen törenle kente veda etti. Törene kurum amirleri, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Veda töreninde konuşan Vali Usta, Bingöl'de görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Soğuk kış gününde, karda kıyamette geldiniz, beni yalnız bırakmadınız. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Evet, sevgili dostlar; 2,5 yıl önce Bingöl'e geldim. Benim gözümde bir kişi için iki önemli konu vardı. Bir, kişinin insan olması. İki, Türkiye Cumhuriyeti'nin en öncelikli, birinci derece vatandaşı olmasıdır. Ben insanların kimliğine hiç bakmadım valiliğim esnasında. Benim için Zaza, Kürt, Kırmanç, Türk, hepsi birdi. Alevisi, Sünnisi, Şafii, benim için birdi. Yeter ki devletle barışık olsun, bizim yanımızda olsun, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, birliğine halel getirmesin" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİRDE VALİLİK YAPTIM'

Vali Usta, Bingöl'de görev yaptığı için memnun olduğunu ifade ederek, "2,5 yıl oldu buraya geleli. Ben çok güzel bir şehirde valilik yaptım, maneviyatı olan bir şehirde valilik yaptım, ruhu olan bir şehirde valilik yaptım. Bu şehir; erenleri, velileri, pirleri olan, maneviyatı olan, topraklarında şehitleri, gazileri barındıran bir şehir. Bu topraklarda 204 gazimiz, 464 şehidimiz yatıyor. Sizler, bu ülkenin birliği, dirliği, vatanın bütünü için bedel ödemiş bir milletin evlatları, bedel ödemiş bir şehirsiniz. Ben valiliğe bu gözle bakmadım. Valilik benim için bir yükselme değil, bir yüklenme vazifesiydi. Ben devlete borçlu olan birisiyim ve bunu ödemek için canla başla burada çalıştım. Valilik bir mum gibi, arkadaşlar. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz, eriyorsunuz. Bunun kimse farkında değil. Tek başınızdasınız. Ama Bingöl için her ne yaptıysam, tek başıma yapmadım; size şükran borçluyum. Aslında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben bir de eşimden bahsedeyim. Eşim hiçbir zaman ön planda olmadı, ama arka planda da kalmadı. Ne zaman ihtiyacım olsa, sağıma baksam, soluma baksam, onu hep yanımda gördüm. 34 yıllık evlilik, 37 yıllık meslek hayatımda bana hep destek oldu. Kendisine ve size çok çok teşekkür ederim. Eşim ve ben, hakkınızı helal edin diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve personelle tek tek vedalaşarak kente veda etti.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Hamdi Usta, Yalova Valiliği, Yerel Haberler, Valilik, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'ya atanan Vali Usta, törenle kente veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:25:38. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'ya atanan Vali Usta, törenle kente veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.