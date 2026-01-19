Yalova'ya atanan Vali Usta, törenle kente veda etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, düzenlenen törenle kente veda etti.

Yalova Valiliği'ne atanan Vali Ahmet Hamdi Usta, valilik bahçesinde düzenlenen törenle kente veda etti. Törene kurum amirleri, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Veda töreninde konuşan Vali Usta, Bingöl'de görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Soğuk kış gününde, karda kıyamette geldiniz, beni yalnız bırakmadınız. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Evet, sevgili dostlar; 2,5 yıl önce Bingöl'e geldim. Benim gözümde bir kişi için iki önemli konu vardı. Bir, kişinin insan olması. İki, Türkiye Cumhuriyeti'nin en öncelikli, birinci derece vatandaşı olmasıdır. Ben insanların kimliğine hiç bakmadım valiliğim esnasında. Benim için Zaza, Kürt, Kırmanç, Türk, hepsi birdi. Alevisi, Sünnisi, Şafii, benim için birdi. Yeter ki devletle barışık olsun, bizim yanımızda olsun, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, birliğine halel getirmesin" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİRDE VALİLİK YAPTIM'

Vali Usta, Bingöl'de görev yaptığı için memnun olduğunu ifade ederek, "2,5 yıl oldu buraya geleli. Ben çok güzel bir şehirde valilik yaptım, maneviyatı olan bir şehirde valilik yaptım, ruhu olan bir şehirde valilik yaptım. Bu şehir; erenleri, velileri, pirleri olan, maneviyatı olan, topraklarında şehitleri, gazileri barındıran bir şehir. Bu topraklarda 204 gazimiz, 464 şehidimiz yatıyor. Sizler, bu ülkenin birliği, dirliği, vatanın bütünü için bedel ödemiş bir milletin evlatları, bedel ödemiş bir şehirsiniz. Ben valiliğe bu gözle bakmadım. Valilik benim için bir yükselme değil, bir yüklenme vazifesiydi. Ben devlete borçlu olan birisiyim ve bunu ödemek için canla başla burada çalıştım. Valilik bir mum gibi, arkadaşlar. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz, eriyorsunuz. Bunun kimse farkında değil. Tek başınızdasınız. Ama Bingöl için her ne yaptıysam, tek başıma yapmadım; size şükran borçluyum. Aslında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben bir de eşimden bahsedeyim. Eşim hiçbir zaman ön planda olmadı, ama arka planda da kalmadı. Ne zaman ihtiyacım olsa, sağıma baksam, soluma baksam, onu hep yanımda gördüm. 34 yıllık evlilik, 37 yıllık meslek hayatımda bana hep destek oldu. Kendisine ve size çok çok teşekkür ederim. Eşim ve ben, hakkınızı helal edin diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve personelle tek tek vedalaşarak kente veda etti.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,