Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

04.02.2026 11:33
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde alkollü sürücünün motosiklet kazasında ağır yaralandığı bildirildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği ve yapılan muayenede 0,73 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece saatlerinde Yalvaç ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed A. idaresindeki 48 AKY 422 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarına düştü. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed A. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle Muhammed A.'nın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hastanede yapılan muayenede sürücünün 0,73 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

