Yamaç Paraşütçüsünden Çay Davetine Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yamaç Paraşütçüsünden Çay Davetine Cevap

Yamaç Paraşütçüsünden Çay Davetine Cevap
15.01.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Doğan, uçuş sırasında çam dikimi yapan işçilerin çay davetini kabul edip iniş yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uçuş yapan yamaç paraşütçüsü çam dikimi yapan orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı.

Yamaç paraşütçüsü Osman Doğan (36) Işıklı Mahallesi'nde uçuş yaptığı sırada bölgede çam dikimi yapan orman işçilerinden çay daveti aldı.

Çay davetine havadayken "geliyorum" yanıtını veren Doğan, güvenli bir şekilde iniş yaparak işçilerin yanına ulaştı.

Burada orman işçileriyle çay içip sohbet eden Doğan, hem kendi uçuş anını hem de işçilerin çay daveti esnasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğan, AA muhabirine, 4 yıldır yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını söyledi.

Silifke'de uçuş yaptığı esnada güzel bir anı yaşadığını dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Uçuş sırasında aşağıda çam dikimi yapan işçiler 'buyur çay içelim' diye bağırdı. Aslında 150-200 metre yüksekteydim ama bana seslerini duyurabildiler. Onlara çayları varsa inebileceğimi söyledim. Tekrardan davetlerini teyit ettiklerinde yanlarına indim. Sağ olsunlar çok yardımseverlerdi. Soğuk bir günde o çay çok güzel geliyor. Çay içtikten sonra oradan ayrılırken bana 'senin videonu çektik' dediler. 'Hatıraydı ama hadi paylaşalım bu sefer' dedim. Sonrasında ise video viral hale geldi."

Doğan, orman işçileriyle uçuş yapmayı planladıklarını belirterek, "Onlarla bir anlaşma yaptık. 'Sadece yerde çalışmayın, biraz da çalıştığınız yerleri gökyüzünden size gösterelim' dedim. Havalar biraz düzeldiğinde kendileriyle uçuş planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osman Doğan, Havacılık, Güncel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç Paraşütçüsünden Çay Davetine Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı

22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:02:43. #7.11#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütçüsünden Çay Davetine Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.