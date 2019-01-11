Yamaçtan Kopan Kaya Parçası Araca Çarptı: 4 Yaralı
58 dakika önce
Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane
'de yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Giresun
'a seyir halindeki Adem Temel'in (42) kullandığı 28 EH 048 plakalı hafif ticari araca, Torul
ilçesinin Budak köyü yakınlarında yamaçtan kopan kaya parçası çarptı.
Aracın ön camını kırarak içeri giren kaya parçasının çarptığı Temel'in kullandığı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan Uğur Alim (32), Esranur (16) ve Ertuğrul Ahmet Temel
(20), 112 Acil Servis
ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:33 Kaynak: AA
Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi
Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek