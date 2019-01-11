Yamaçtan Kopan Kaya Parçası Araca Çarptı: 4 Yaralı
1 saat önce
Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane
'de yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Giresun
'a seyir halindeki Adem Temel'in (42) kullandığı 28 EH 048 plakalı hafif ticari araca, Torul
ilçesinin Budak köyü yakınlarında yamaçtan kopan kaya parçası çarptı.
Aracın ön camını kırarak içeri giren kaya parçasının çarptığı Temel'in kullandığı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan Uğur Alim (32), Esranur (16) ve Ertuğrul Ahmet Temel
(20), 112 Acil Servis
ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:44 Kaynak: AA
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