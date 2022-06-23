Yanan binada mahsur kalan adam 5. kattan aşağı atladı! - Son Dakika
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Yanan binada mahsur kalan adam 5. kattan aşağı atladı!

23.06.2022 10:44

Kırıkkale'de bir apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan vatandaş camdan aşağı atladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi ile dumandan etkilenen bir şahıs tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 286. Sokakta bulunan bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Korkutan yangında mahsur kalan adam 5. katta aşağı atladı

5. KATTA AŞAĞI ATLADI

Alevlerin arasında mahsur kalan Muhammed Emin Küçükaslan, 5. kattaki dairenin camından aşağı atladı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükarslan ile dumandan etkilenen Burak Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Polis, olay yerindeki kalabalığı dağıtmak için ekip aracı hoparlörlerinden sık sık anons yaptı.

Korkutan yangında mahsur kalan adam 5. katta aşağı atladı

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten İlyas Çelik, "Sabah kalktım elektrik yoktu. Camdan baktım yangın gözüküyordu. Gözüme inanamadım. Camdan baktım yangın var itfaiyeyi aradım hemen. Hemen yola çıktım itfaiyeye yolu tarif ettim. Yoldan bu tarafa çevirdim arkadaşlar hemen geldi. Buraya geldiğimde de atlamış vatandaş" dedi.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan binada mahsur kalan adam 5. kattan aşağı atladı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanan binada mahsur kalan adam 5. kattan aşağı atladı! - Son Dakika
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