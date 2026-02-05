Yangın Faciasına İş Yeri Sahibine Ceza - Son Dakika
Yangın Faciasına İş Yeri Sahibine Ceza

05.02.2026 15:34
Erzurum'da bir yangında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; iş yeri sahibine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde 17 Ocak'ta 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin iş yeri sahibine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve ceza 228 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muzaffer Ş. (65), müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Muzaffer Ş, savunmasında, suçu olmadığını öne sürerek, iş yerinde rutin temizliğin her zaman yapıldığını ve patlamanın neden kaynaklı olduğunu bilmediğini söyledi.

Duruşmada, müştekiler sanık Muzaffer Ş'den şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Muzaffer Ş'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Sanık Muzaffer Ş, son sözü olarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muzaffer Ş'ye "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan önce 5 yıl hapis verdi.

Sanık hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşüren mahkeme, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, pişmanlığını göz önüne alarak hapis cezasını 1520 gün karşılığı olarak 228 bin liraya çevirdi.

Mahkeme ayrıca Muzaffer Ş'nin hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17 Ocak'ta saat 12.30'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında, Musa Coşgan ve Serhat Kısa hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamış, dumandan etkilenen ve vücutlarının bazı yerlerinde yanıklar oluşan Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu ise yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Ş, tutuklanmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, Muzaffer Ş'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

