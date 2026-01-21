Yangın Güvenliği İçin Yeni Yönetmelik

EMEKLİ sivil savunma müdürü, yangın adli bilirkişisi Dr. Yalçın Karagözler, 31 Mayıs'a kadar itfaiye raporu almayan turizm tesislerinin kapatılacağına hükmeden yeni yönetmelik düzenlemesinin çok doğru olduğunu belirterek, "Artık bu tür tesisler yangına hazır hale gelmeli. Denetçilerin de bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları çok önemli bir kriter" dedi.

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025'te, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından oteller ve konaklama tesisleriyle ilgili 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' kapsamında önlemler arttırıldı. Son olarak 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Cumhurbaşkanı imzasıyla 10 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, itfaiye raporu bulunmayan konaklama tesislerine 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar gerekli belgeleri tamamlamayan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları tamamen iptal edilecek. Verilen süre, itfaiye raporunun düzenlenebilmesi amacıyla yapı içinde yapılması gereken imalat ve tadilatların tamamlanması için kullanılacak. Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve hükümler Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

'İNSANLARIN TEREDDÜTLERİ OLMAYACAK'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emekli sivil savunma müdürü, yangın adli bilirkişisi Dr. Yalçın Karagözler, yapılan değişikliğin çok doğru olduğunu söyledi. Yayınlanan değişiklikle tereddütlerin ortadan kaldırıldığını söyleyen Dr. Karagözler, "Çok güzel bir karar çünkü insanlar buraya geliyor, burada gece istirahat ediyorlar, yatıyorlar. Günlerce burada kaldıkları oluyor. En azından yaşamlarıyla ilgili bir tereddütleri olmayacak. Şunu düşünmeyecek, 'Ya burada bir yangın çıkarsa ben ne yapacağım' diye aklının bir köşesinden geçmeyecek. Yani güvenlik tatmin düzeyi diye bir şey vardır. Dışarıdan baktığı zaman veya içeriye girdiğinde işte yangınla alakalı tedbirlerin ne şekilde alındığını görmek onda güvenlikle ilgili bir tatmin düzeyini yükseltecek. Bu da bir daha bu tür otellere giderken kafasında hiçbir tereddüt kalmayacak. Bu anlamda baktığımızda bu kararnamenin bu uygulamayla alakalı yazılmış kısmı son derece uygun ve güzel bir kararname. Uygulayıcılarda da aslında her şey yine aynı. Bu yönetmelikte 50'nci maddede belirtilen otellerle alakalı bütün hususlar gözden geçirilecek, mevcut planlarla da ilgili ne yapılabilir, değerlendirilip mal sahiplerine veya otel sahiplerine kılavuzluk yapıp yol gösterecekler. Sonuçta 26 Mayıs'ın sonuna kadar Türkiye'de yangınla alakalı tedbirleri almayan bir otel kalmayacak" diye konuştu.

'DUMANLA İLGİLİ TEDBİRLERE DE ODAKLANMAK GEREKİYOR'

Yönetmelikte istenen tedbirlere değinen Dr. Yalçın Karagözler, şöyle konuştu:

"Yönetmelikte bütün otel odalarının en az 30 dakika boyunca yangına dayanıklı kapı olma mecburiyeti vardır. Bugünün bir maddesi değil bu. Eskiden beri bu madde vardı aslında. Ama kapılar ahşap kapıysa 30 dakika yangına falan dayanması mümkün değil. Acil çıkış merdivenleriyle ilgili 4 metreye kadar yukarıdan getirebilirsin, 4 metreden sonra da seyyar bir merdiven daha yapıp insanları oradan tahliye edebilirsin diyor. Siz o merdivenlere giden pencere ve kapıları pimapen yaparsanız ve oradan da çıkış verirseniz hiçbir uygun tarafı yok. Hiçbir şekilde insanlar oradan kendini çıkaramaz. Bir şey daha söylemek istiyorum; herkes yangına ve aleve odaklanıyor. Aslında biraz da dumanla alakalı tedbirlere yönelmek lazım. İnsanların hayatlarını kaybettiği sayılara bakarsanız çoğu karbonmonoksitten hayatını kaybetmiş insanlar. Yani yanarak ölen insan sayısı çok daha az. Duman bir de ne yapıyor? Tavandan dolmaya başladığı zaman aşağıya kadar bütün sizin kaçacağınız yolları kapatıyor. Görmenizi engelliyor. Yangın merdiveni olduğunu bilseniz bile yangın merdivenine gidecek yolu bulamıyorsunuz. Birazcık da bu dumanla alakalı tedbirler üzerinde yoğunlaşmakta fayda var, bu denetim yapan arkadaşlarımın."

DENETÇİLER KILAVUZLUK YAPMALI

İş yerlerine, denetleyenlerin de kılavuzluk yapması gerektiğinin altını çizen Dr. Karagözler, "Böyle daha rantabl, daha kullanılabilir, bu tür tedbirler insanlara da önerilmeli ve bu şekilde yapılmasında da kılavuzluk yapılmalı diye düşünüyorum. Yani bu yönetmelik aslında doğru bir yönetmelik. Artık bu tür tesisler de yangına hazır hale geldi. Denetçilerin de bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları çok önemli bir kriter. Onun da altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.