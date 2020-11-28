Son dakika 3. sayfa: Yangından 8 buçuk saat sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Yangından 8 buçuk saat sonra cesedi bulundu

BURSA - Yalova'da bir hotelde çıkan yangının dumanında zehirlenerek ölen şahsın cesedi, olaydan 8 buçuk saat sonra fark edildi.

Alınan bilgiye göre, bu sabah 07.30 sıralarında Cengiz Koçal Caddesi üzerinde bulunan bir hotelin üçüncü katında iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından yaklaşık 8 buçuk saat sonra çatı katına çıkan görevliler 45 yaşındaki Kadir Yavuz'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Yavuz'un cesedi savcının incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.